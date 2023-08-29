Стало известно, когда российские покупатели получат внедорожники BAIC BJ40

Внедорожник BAIC BJ40: стало известно, когда дилеры начнут выдавать автомобили
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев рассказал "Российской газете", когда внедорожники BAIC BJ40 начнут выдавать российским клиентам.
"Автомобили BAIC BJ40 уже поступают на склады дилеров. Первую выдачу мы ожидаем уже на этой неделе. Машина очень привлекательна внешне, уверены, что будет хороший уровень продаж", - отметил Тюктеев.
BAIC BJ40 - это среднеразмерный рамный внедорожник. Под капотом - 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 225 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Ожидается, что в будущем автомобиль получит в России версию с дизельным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 163 лошадиные силы.
BJ40 оснащен полностью светодиодной оптикой, цифровой панелью комбинации приборов диагональю 12.3 дюйма, 10-дюймовой мультимедиа с тачскрином. Цена модели - от 4 059 000 рублей.
"Автотор" в начале августа сообщил, что стартовала отгрузка BJ40, производство которых освоил калининградский завод.
Напомним, помимо BJ40, компания выпускает еще три модели BAIC - кроссоверы X35 и X55, а также седан U5 Plus.