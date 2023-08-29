Volkswagen распространил фото нового универсала Passat

Немецкая компания Volkswagen показала фото универсала Passat, премьера которого состоится 31 августа. Как сообщает motor1.com, этот грузопассажирский тип кузова станет единственным для машины девятого поколения. Седан выпускаться больше не будет.

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Длина нового Volkswagen Passat составляет 4917 мм. Новый салон оформлен как Volkswagen Tiguan. Перед водителем находится приборный дисплей 10,25 дюйма. Медиасистема может иметь тачскрин диагональю 12,9 или 15 дюймов, а под ним расположены сенсорные полоски управления климат-контролем.