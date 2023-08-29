Toyota GR Corolla получает небольшие обновления в Японии

Компания объявила об обновлениях модельного года для японского рынка. Изюминками являются новый внешний оттенок Cyan Metallic, улучшенные болты для различных компонентов шасси и слегка измененные передние воздуховоды, которые, как говорят, улучшают впечатления от вождения.

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Начиная с новой спецификации, новый цвет кузова Cyan Metallic сочетается исключительно с черной внутренней обивкой и синей строчкой. Toyota выпустит всего 50 экземпляров, окрашенных в этот оттенок, присоединившись к существующим белым, серым, черным и красным вариантам. Цвет, вероятно, идентичен цвету Blue Flame, который был представлен в американской модели GR Corolla в июне прошлого года, а тот факт, что на фотографиях он выглядит немного иначе, вероятно, связан со студийным освещением.

Болты крепления передней подвески, рулевого управления и коробки передач теперь имеют ребристый фланец, повышающий жесткость их крепления. Кроме того, болты в задней подвеске получили немного более широкую головку. По словам инженеров Toyota, новые болты улучшают реакцию рулевого управления и устойчивость.

Наконец, воздуховоды на переднем бампере получили легкую переработку, чтобы оптимизировать поток воздуха к колесам. Говорят, что это снижает сопротивление, одновременно улучшая устойчивость рулевого управления и маневренность, хотя мы не уверены, будет ли этот эффект заметен для водителя. Никаких изменений не произошло ни в подвеске, ни в 1,6-литровом трехцилиндровом бензиновом двигателе с турбонаддувом, мощность которого по-прежнему составляет 300 л.с. и 370 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую интеллектуальную механическую коробку передач и систему полного привода GR-Four с передним и задним дифференциалами повышенного трения.