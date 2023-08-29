КамАЗ приступил к выпуску грузовиков с моторами стандарта Евро-5

Российский автопроизводитель «КамАЗ» перешел на выпуск грузовых автомобилей с двигателями экологического стандарта «Евро-5». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

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«Мы уже давно «Евро-5» делаем», — сказали в компании, отвечая на вопрос о выпуске автомобилей с высоким экоклассом.

В апреле 2022 года на фоне санкций и отказа ряда иностранных компаний поставлять комплектующие на российские заводы Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Документ узаконил выпуск в обращение автомобилей со сниженными требованиями по безопасности и нормам выброса. Грузовики стандарта «Евро-5» могут выпускаться до февраля 2024 года.