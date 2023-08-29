Skoda показала премиальный интерьер Kodiaq и Superb 2024 года

Перед официальным дебютом новых флагманских предложений Skoda с двигателями внутреннего сгорания автопроизводитель демонстрирует нам интерьеры внедорожника Kodiaq и седана и универсала Superb, подчеркивая улучшенные технологии, эргономику, практичность и экологичные материалы, используемые во всем салоне.

© PNZdrive

Superb с низкой посадкой имеет более чистый дизайн приборной панели с соединенными между собой вентиляционными отверстиями кондиционера и внешней подсветкой во всю ширину на алюминиевой отделке. С другой стороны, кроссовер Kodiaq имеет X-образный дизайн, более высокую центральную консоль и отсутствие затемнения комбинации приборов. Оба дизайна представляют собой улучшение по сравнению со своими предшественниками, выглядят более премиально и современно.

Центральным элементом обеих моделей является отдельно стоящий 13-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Высоко расположенный дисплей может быть меньше, чем 15-дюймовый дисплей, который доступен в VW Tiguan и Passat, но кажется достаточно большим по размеру с остальной частью интерьера. Он сочетается с 10-дюймовой виртуальной кабиной и проекционным дисплеем.

К счастью, дизайнеры Skoda не полагаются на сенсорный экран для управления важными функциями автомобиля. Так называемые «Smart Dials» представляют собой три поворотных кнопочных переключателя со встроенными 1,25-дюймовыми дисплеями, расположенными на центральной консоли. Внешние диски контролируют температуру и обогрев/вентиляцию сидений, а центральный диск можно настраивать и использовать для управления громкостью, скоростью вентилятора, направлением воздуха, умным режимом кондиционера, режимами вождения и даже масштабированием карты для навигации.