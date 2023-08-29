Российские дилеры начали предлагать своим клиентам самый дешевый кроссовер марки Hyundai. Внимание на это обратил портал Njcar. Речь идет о модели Hyundai Venue. Машины предлагаются как новые, так и с небольшим пробегом. Кроссовер выпускается с 2019 года и присутствует на азиатских и американском рынках. Цены на такую модель в США начинаются от 19 650 долларов или 1,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.