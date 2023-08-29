В России стартовали продажи кроссоверов Hyundai Venue по цене 2,7 млн рублей
Российские дилеры начали предлагать своим клиентам самый дешевый кроссовер марки Hyundai. Внимание на это обратил портал Njcar. Речь идет о модели Hyundai Venue. Машины предлагаются как новые, так и с небольшим пробегом. Кроссовер выпускается с 2019 года и присутствует на азиатских и американском рынках. Цены на такую модель в США начинаются от 19 650 долларов или 1,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Под капотом Hyundai Venue установлен 1,2-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 82 лошадиные силы. Также есть турбированный агрегат рабочим объемом 1 литр и мощностью 120 лошадиных сил. Третий вариант — дизельный мотор на 115 лошадиных сил.
В паре с моторами может работать механическая коробка передач, классический автомат или роботизированная трансмиссия. В 2022 году кроссовер Hyundai Venue претерпел рестайлинг, у него изменились бамперы, появилась безрамочная решетка радиатора, другие задние фонари, в салоне есть цифровая приборная панели. В России стоимость кроссовера Hyundai Venue составляет 2,7 млн рублей.