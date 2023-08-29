Багги Meyers Manx на базе VW Beetle оценили в 7 млн рублей

Стало известно, сколько будет стоить электрический пляжный багги Meyers Manx 2.0. Как сообщает издание SPEEDME.RU, стартовая стоимость этой игрушки в максимальной комплектаци составляет 74 тысячи долларов (примерно 7 миллионов рублей).

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На одном заряде Manx Electric 2.0 сможет проезжать от 240 до 480 километров. Максимальная мощность силовой установки составляет 202 лошадиные силы.