Багги Meyers Manx на базе VW Beetle оценили в 7 млн рублей

Багги Meyers Manx на базе Volkswagen Beetle оценили в 7 миллионов рублей
Стало известно, сколько будет стоить электрический пляжный багги Meyers Manx 2.0. Как сообщает издание SPEEDME.RU, стартовая стоимость этой игрушки в максимальной комплектаци составляет 74 тысячи долларов (примерно 7 миллионов рублей).
На одном заряде Manx Electric 2.0 сможет проезжать от 240 до 480 километров. Максимальная мощность силовой установки составляет 202 лошадиные силы.
До 100 км/ч багги может разогнаться за 4,5 секунды. Первые поставки Meyers Manx Electric 2.0 клиентам должны начаться в 2024-ом году. Эксклюзивные клиенты смогут получить один из 50 автомобилей в рамках бета-программы.