Представлен самый мощный Porsche Cayenne в истории

Отныне топовая plug-in гибридная версия Porsche Cayenne называется Turbo E-Hybrid, она самая мощная в гамме, но не самая быстрая.

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Весной этого года семейство кроссоверов Porsche Cayenne, куда входит и купеобразный Cayenne Coupe, пережило масштабный рестайлинг, но тогда компания Porsche рассекретила лишь часть гаммы. Сегодня представлена самая мощная гибридная версия: прежде она называлась Cayenne Turbo S E-Hybrid, а теперь — Cayenne Turbo E-Hybrid, то есть без буквы S, её для идентификации модели посчитали избыточной.

Porsche

Силовая установка топового гибрида принципиальна не изменилась, но каждый компонент подвергся ревизии ради улучшения технических характеристик. В Cayenne Turbo E-Hybrid используется только один электромотор, вживлённый в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, система полного привода с муфтой отбора мощности на передние колёса — такая же, как у чисто «углеводородных» версий.

В результате модернизации отдача 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8 гибрида увеличилась с 404 кВт (550 л.с.) и 770 Нм до 441 кВт (599 л.с.) и 800 Нм, отдача электромотора — с 100 кВт (136 л.с.) и 400 Нм до 130 кВт (176 л.с.) и 460 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — с 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм до 544 кВт (739 л.с.) и 950 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,8 до 3,7 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 295 км/ч.

Porsche

Ёмкость тяговой батареи увеличилась с 14,1 до 25,9 кВт·ч, благодаря чему запас хода на электротяге по циклу WLTP вырос с 40-43 км до 70-73 км в зависимости от комплектации. Снаряженная масса купеобразной версии выросла с 2535 кг до 2595 кг, гибрид в стандартном кузове потяжелел всего на 5 кг до 2570 кг. Однако для Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe теперь доступен пакет GT Package, позволяющий снизить массу до 2495 кг.

Опция GT Package была разработана специально для тех рынков, где после рестайлинга из экологических соображений стал недоступен чисто бензиновый Porsche Cayenne Turbo GT — к таким рынкам, например, относятся Европа и Япония. Напомним, что Cayenne Turbo GT предлагается только в купеобразном кузове, двигатель V8 у него форсирован до 660 л.с. (до рестайлинга было 640 л.с.) — формально это самая быстрая версия в гамме, ещё до рестайлинга на ней был установлен рекорд Нюрбургринга в классе SUV.

Porsche

Так вот, некоторые технические особенности Cayenne Turbo GT перекочевали в GT Package для Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe, а именно заниженная на 10 мм и перенастроенная подвеска, более широкие передние шины, углепластиковая крыша и стандартные карбон-керамические тормоза. Вдобавок Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe с пактом GT Package получил такой же углепластиковый аэродинамический обвес, как у Cayenne Turbo GT, вместе с новым задним бампером, у которого выхлопные патрубки сдвинуты к центру. С опцией GT Package время разгона до 100 км/ч уменьшается до 3,6 с, максимальная скорость увеличивается до 305 км/ч. Для сравнения скажем, что Cayenne Turbo GT набирает первую «сотню» за 3,3 с, максимальная скорость у него такая же — 305 км/ч.

Porsche

Обычный Cayenne Turbo E-Hybrid, независимо от кузова, в «базе» имеет адаптивную пневмоподвеску и активный задний дифференциал PTV Plus, за доплату предлагаются активные стабилизаторы поперечной устойчивости PDCC и полноуправляемое шасси. Салон — такой же, как у всех других версий Cayenne после рестайлинга, на выбор предлагаются два варианта передних спортивных кресел — пожёстче и покомфортнее.