Разработанный Chery и Huawei седан готов к старту продаж

Седан Luxeed S7, разработанный Chery и Huawei, готов к старту продаж
Первая модель Luxeed, которую ждут в России, готова к выходу на рынок. Как сообщает СarNewsChina, первенец новоиспеченного бренда Luxeed, электрический седан S7, разработанный совместными усилиями Chery и Huawei, станет доступен для заказа в Китае уже в сентябре. Сначала Chery откроет прием предварительных заказов, а полноценный запуск намечен на октябрь. Поставки начнутся сразу после автосалона в Гуанчжоу, который пройдет с 17 по 26 ноября.
В основе Luxeed S7 лежит платформа Chery E0X, на которой в том числе построены представленные ранее Exeed Sterra ES и Sterra ET. Китайские журналисты пишут, что почти пятиметровый фастбек предложат в трех модификациях: с одним 292-сильным электромотором и задним приводом, в моноприводой версии той же мощности, но с увеличенным запасом хода, и с двухмоторной установкой (около 500 сил) и приводом на все четыре колеса.
Седану достанутся тормоза Brembo, информационно-развлекательная система на операционной системе Huawei Harmony, полуавтопилот Huawei ADS 2.0 (лидар, 11 камер с HD-разрешением, три радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров) и подвеска с пневморегулировкой. Размерность дисков — от 19 до 21 дюйма.
Ранее сообщалось, что Luxeed S7 будут продавать в Китае примерно за 200 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). У модели есть шансы появиться в России — в начала августа Chery Automobile запатентовала графическое решение логотипа Luxeed. Позже Luxeed фигурировала в числе марок, которые могут добраться до нашего рынка к концу 2023 года.