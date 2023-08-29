Jaecoo раскрыла подробности о полном приводе кроссовера J7 для РФ

Кроссовер J7 станет первой моделью нового бренда Jaecoo, который дебютирует на российском рынке в сентябре 2023 года. Марка раскрыла технически особенности полного привода машины.

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Так, сообщается, что J7 оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS - All Road Drive Intelligent System, позволяющей автомобилю бескомпромиссно преодолевать различные препятствия вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации. Благодаря применению интегрированного сервоусилителя тормозов IPB, полный привод подключается в 1,5 раза быстрее, чем у конкурентов. Время реакции системы, способной имитировать работу блокировки дифференциала, составляет менее 0,1 секунды.

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Система полного привода предлагает водителю семь различных режимов движения. Система контроля рельефа может автоматически определять тип покрытия, а в режиме "Бездорожье" полноприводная трансмиссия, ориентируясь на сложность и изменения дорожных условий, способна самостоятельно переключаться между режимами "Песок", "Грязь" и "Снег".

Интеллектуальные настройки гарантируют более гибкое управление движением, компенсируя недостаточную или избыточную поворачиваемость колес, позволяют интенсивно разгоняться с полностью открытой дроссельной заслонкой, преодолевать каменистые и водные преграды. Помимо прочего, кроссовер J7 демонстрирует чрезвычайно низкий уровень расхода топлива, отмечают в китайской компании. В режиме полного привода автомобиль потребляет всего 8,2 л на 100 км в смешанном режиме.

Подробности о российских спецификациях модели будут объявлены ближе к старту официальных продаж, который намечен на сентябрь.

Напомним, на Шанхайском мотор-шоу Jaecoo J7 дебютировал со знакомым 197-сильным турбомотором 1,6 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Привод - передний и полный.

Диагональ мультимедиа - 14,8 дюйма, она работает на чипе Qualcomm 8155, есть проекционный экран.

Китайская итерация J7 - Chery TJ-1. Он отличается декором и имеет более брутальный обвес в стиле внедорожников, также у "китайца" гибридная силовая установка.