Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область являются регионами, в которых зафиксировано наибольшее число угонов автомобилей в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, передает Autonews.ru.

Он уточнил, что динамика обусловлена большим разнообразием новых машин там. По словам Ефремова, он говорит именно об

угоне застрахованных автомобилей.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев автомобили угоняют от торговых центров. При этом, как уточнил собеседник, видеокамеры для угонщиков — не препятствие.

«Мошеннические угоны производят специально под камерами, чтобы было явное доказательство похищения», — указал Ефремов.

Ранее исследование проекта «Авито» по проверке истории автомобилей «Автотека» показало, что автомобиль Peugeot 308 оказался самым непопулярным у автоугонщиков в России.