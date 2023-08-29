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Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область являются регионами, в которых зафиксировано наибольшее число угонов автомобилей в 2023 году. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, передает Autonews.ru.

Названы регионы, где чаще всего угоняют автомобили
© globallookpress.com

Он уточнил, что динамика обусловлена большим разнообразием новых машин там. По словам Ефремова, он говорит именно об

угоне застрахованных автомобилей.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев автомобили угоняют от торговых центров. При этом, как уточнил собеседник, видеокамеры для угонщиков — не препятствие.

«Мошеннические угоны производят специально под камерами, чтобы было явное доказательство похищения», — указал Ефремов.

Ранее исследование проекта «Авито» по проверке истории автомобилей «Автотека» показало, что автомобиль Peugeot 308 оказался самым непопулярным у автоугонщиков в России.

Согласно данным аналитиков, на данную модель пришлось наибольшее количество отчетов без отметок об угоне. Также в пятерку самых неугоняемых автомобилей попали Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Kaptur и Toyota Avensis.

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