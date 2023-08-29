В России привезли лимузины Audi S8

Дилеры выставили на продажу в России седаны Audi S8 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.

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Продавец из Самары предлагает Audi S8 с бензиновым турбомотором 4.0 мощностью 571 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом за 17,7 млн рублей. В оснащение машины входят светодиодные матричные фары, система предупреждения столкновений, аудиосистема с 10 динамиками.

Автодилер из Владивостока просит за Audi S8 с таким же турбомотором (4.0 мощностью 571 л.с.) 20 млн рублей. Салон автомобиля отделан кожей черного цвета, в оснащение также входят карбонкерамические тормоза.

Дилер из Ставропольского края просит за седан Audi S8 с аналогичной силовой установкой 26,7 млн рублей. Автомобиль снабжен спортивными креслами с ромбовидной прострочкой, 21-дюймовыми колесными дисками, кнопками управления со стеклянным покрытием, декоративными элементами из алюминия.