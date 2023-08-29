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Кастомизированный Land Rover 4x4 королевы Елизаветы II выставили на аукцион

На аукцион Bonhams выставили кастомизированный Land Rover 4x4, который использовался королевой Елизаветой II во время ее первого турне в Австралии в качестве монарха. Как сообщает Daily Mail, за него планируют выручить не менее 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,4 млн рублей).

Кастомизированный Land Rover 4x4 королевы Елизаветы II выставили на аукцион
© globallookpress.com

Модель 1954 года выпуска выставил на торги частный коллекционер. Состояние оценивается как отличное — мастера отреставрировали 4х4 в период с 2015 по 2018 год. Автомобиль является одним из шести транспортных средств, созданных специально для королевы Елизаветы II и принца Филиппа для их первого тура по Содружеству в 1954 году.

Bonhams

4x4 имеет специальный задний отсек с перекладинами, за которые супруги держались во время езды и махали толпе. Также установлена специальная задняя дверь со ступенькой, которая позволяет «достойнее» садиться и выходить из автомобиля.

Как отметил представитель Bonhams Тим Шофилд, это не первый случай, когда на аукционе оказываются королевские Land Rover, однако этот автомобиль особенный, поскольку его использовали в коронационном туре. Торги должны состояться 9 сентября в рамках распродажи Goodwood Revival.

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