Кастомизированный Land Rover 4x4 королевы Елизаветы II выставили на аукцион

На аукцион Bonhams выставили кастомизированный Land Rover 4x4, который использовался королевой Елизаветой II во время ее первого турне в Австралии в качестве монарха. Как сообщает Daily Mail, за него планируют выручить не менее 120 тысяч фунтов стерлингов (около 14,4 млн рублей).

Модель 1954 года выпуска выставил на торги частный коллекционер. Состояние оценивается как отличное — мастера отреставрировали 4х4 в период с 2015 по 2018 год. Автомобиль является одним из шести транспортных средств, созданных специально для королевы Елизаветы II и принца Филиппа для их первого тура по Содружеству в 1954 году.

Bonhams

4x4 имеет специальный задний отсек с перекладинами, за которые супруги держались во время езды и махали толпе. Также установлена специальная задняя дверь со ступенькой, которая позволяет «достойнее» садиться и выходить из автомобиля.