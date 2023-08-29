Минивэн Voyah Dream получил русифицированную мультимедиа
Как сообщает издание SPEEDME.RU, роскошные минивэны Voyah Dream станут еще более привлекательными для русских клиентов. Автопроизводитель объявил о внедрении русифицированного функционала мультимедийной системы в свою новинку.
Обновленное ПО полностью адаптировано для наших пользователей. Все меню теперь на русском языке, благодаря чему использовать его стало намного проще.
С августа текущего года новинка с обновленным ПО уже доступна в дилерских центрах Voyah по всей России. Русифицировать интерфейс также могут и нынешние владельцы Voyah Dream.