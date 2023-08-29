Минивэн Voyah Dream получил русифицированную мультимедиа

Как сообщает издание SPEEDME.RU, роскошные минивэны Voyah Dream станут еще более привлекательными для русских клиентов. Автопроизводитель объявил о внедрении русифицированного функционала мультимедийной системы в свою новинку.

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Обновленное ПО полностью адаптировано для наших пользователей. Все меню теперь на русском языке, благодаря чему использовать его стало намного проще.