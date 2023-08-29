«Лосиный тест» нового Hyundai Ioniq 6 не впечатлил

«Лосиный тест» Hyundai Ioniq 6 2023 года с покрышками Nexen не впечатлил
Команда km77.com решила проверить, как ведет себя Hyundai Ioniq 6 в рамках «лосиного теста». Как сообщает издание SPEEDME.RU, ранее этот электрокар довольно успешно показал себя на тест-драйве.
Экземпляр, попавший на тесты, имеет один электродвигатель задней оси, пиковая мощность которого достигает 228 лошадиных сил. Емкость аккумуляторной батареи, расположенной в полу, составляет 77,4 кВт-ч. Благодаря ей машина преодолевает на одном заряде до 614 километров в цикле WLTP.
Тестовый образец был обут в шины Nexen NFera Sport EV, размер которых составляет 225/55 R18. В итоге поведение на трассе с конусами Ioniq 6 не впечатлила тест-пилота. Максимальная скорость при успешном прохождении дистанции составила всего 72 км/ч. Это меньше, чем у конкурентов.