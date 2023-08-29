«Лосиный тест» нового Hyundai Ioniq 6 не впечатлил

Команда km77.com решила проверить, как ведет себя Hyundai Ioniq 6 в рамках «лосиного теста». Как сообщает издание SPEEDME.RU, ранее этот электрокар довольно успешно показал себя на тест-драйве.

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Экземпляр, попавший на тесты, имеет один электродвигатель задней оси, пиковая мощность которого достигает 228 лошадиных сил. Емкость аккумуляторной батареи, расположенной в полу, составляет 77,4 кВт-ч. Благодаря ей машина преодолевает на одном заряде до 614 километров в цикле WLTP.