Элементы шасси для Lada будут выпускать в Татарстане

В Татарстане начали выпускать элементы шасси для автомобилей Lada. Изготовителем выступает компания «Джошкуноз Алабуга», входящая в состав турецкого Coskunoz Holding. На предприятии, проектная мощность которого составляет 14 миллионов цельноштампованных и составных металлических деталей шасси в год, будут выпускаться подвески и мосты. Как сообщает «Интерфакс», проект профинансоровал Фонд развития промышленности (ФРП), инвестиции составили 1 миллиард рублей.

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Первую партию комплектующих для Lada Vesta, изготовленных в Татарстане, АвтоВАЗу отправили еще в июле этого года. А серийное производство деталей для Granta начнется в ближайшее время. Позже на татарстанском заводе освоят выпуск и других элементов шасси, помимо подвески и мостов. И они будут поставляться не только АвтоВАЗу, но и «другим автопроизводителям, как отечественным, так и иностранным, локализовавшим сборку машин в России», говорится в заявлении ФРП.

Прежде основными заказчиками «Джошкуноз Алабуга» выступали СП Ford-Sollers (после ухода с рынка Ford принадлежит только «Соллерсу»), Mercedes-Benz (завод немецкой компании в Подмосковье был продан «Автодому») и КамАЗ.

Ранее сообщалось, что по итогам года АвтоВАЗ намерен выпустить свыше 400 тысяч автомобилей, а уже в 2024-м темпы выпуска машин резко увеличатся. В частности, это затронет Lada Vesta NG. В нынешнем году с конвейера сойдут примерно 98 тысяч экземпляров этой модели, а в следующем — уже более 200 тысяч, но это пока неофициальная информация.