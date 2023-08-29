В Госдуме предложили дать право пожарным таранить мешающие проезду авто

«Такие автомобилисты должны понять, что они не имеют права закрывать проезд пожарным машинам и ставить под угрозу жизни и здоровье жильцов прилегающих к дороге домов. Если они сами не одумаются, платить придется рублем – штраф за препятствование проезду пожарных машин и оплата ремонта своего автомобиля обеспечены», — сказал Колунов.