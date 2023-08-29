Автопроизводитель VinFast из Вьетнама обошел по капитализации BMW и Mercedes
Компания VinFast, активно осваивающая рынки Европы и Северной Америки, произвела фурор, став третьим по рыночной капитализации автопроизводителем, уступив гигантам отрасли - Tesla и Toyota.
VinFast Auto спустя всего 10 дней после выхода на биржу Nasdaq через SPAC-слияние обошла по рыночной стоимости Mercedes и BMW. Только за прошлую неделю акции выросли на 312%. Например, повышению интереса способствовали результаты тестов на дальность хода флагманского VF 9 (e36): они оказались выше, чем ожидали в VinFast и составили 531 км.
Таким образом, VinFast Auto обошла BMW, Mercedes и китайский BYD, но до рыночной капитализации Tesla - 761 млрд долларов - ещё очень далеко. Зато до Toyota буквально рукой подать: у вьетнамцев, по оценке Yahoo Finance, 193 млрд долларов, у японского автопроизводителя - 225 млрд долларов.