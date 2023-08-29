Мишустин поручил развивать придорожные сервисы для автотуристов

Сеть придорожных сервисных комплексов для автотуристов необходимо расширять. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

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«Сегодня немало наших граждан отправляется на отдых на автомобиле. Есть и те, кто передвигается на машине на дальние расстояния. Конечно, крайне необходимо расширять сети придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий», — сказал Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по туризму.

По словам премьер-министра, в основном россияне путешествуют на автомобиле на короткие расстояния. Это поездки в выходные дни с друзьями или со своими детьми в соседние регионы.