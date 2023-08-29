В России появился премиальный китайский электрокроссовер за 5,7 млн рублей

Премиальные новинки привезли по параллельному импорту сразу несколько дилеров. При этом у продавцов в наличии топовая версия модели, оборудованная двухмоторной силовой установкой. Стоимость пятиметровых батарейных кроссоверов с богатой отделкой интерьера в стиле Mercedes-Benz EQ достигает 6,8 миллиона рублей.

Габариты Feifan R7 составляют 4900 миллиметров в длину при 2950-миллиметровой колесной базе. Таким образом, по размерам китайский электрокроссовер сопоставим с Audi e-tron Sportback.

Топовая полноприводная версия модели оборудована двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 544 лошадиных сил. До «сотни» электрокар разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час. На одном заряде аккумулятора R7 способен проехать до 600 километров.

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В список опций кроссовера входят три дисплея на передней панели, объединенные в единую систему, напоминающую стилистику моделей Mercedes-Benz EQ-серии. Кроме того, электрокроссовер оснащен кожаным салоном, панорамной крышей, проекционным дисплеем, а также подогревом, массажёром и вентиляцией передних сидений.

В Китае Feifan R7 можно приобрести от 280 000 юаней (примерно 3,7 миллиона рублей по текущему курсу). У российских дилеров стоимость электрического кроссовера составляет от 5,7 до 6,8 миллиона рублей.

В середине июля в Россию привезли роскошный китайский пикап Maxus T90. За грузовик из Поднебесной в богатой комплектации дилер запрашивал 4,5 миллиона рублей.