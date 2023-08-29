Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

«А почему бы вам не предложить запретить все автомобили из-за отдельных пьяных и безответственных водителей? Нет, конечно, не нужно полностью запрещать езду на электросамокатах в России. Нужны жесткие правила и неотвратимые наказания за их нарушение, но не полный запрет», — пояснил алгоритм.