Рекордный улов океанского пластика пустят на детали для Kia

Партнер Kia, нидерландская The Ocean Cleanup, выловил из океана рекордное количество пластика. С помощью фирменной системы очистки воды компании удалось зараз доставить на переработку 55 тонн мусора. Часть пластика найдет применение в автомобилях Kia. Корейцы уже используют его для изготовления обивки, напольных ковриков и других элементов салона.

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В 2021 году компания Kia представила новый план развития, который поможет ей за несколько десятков лет превратиться в «поставщика экологических мобильных решений», а заодно достигнуть углеродной нейтральности. Один из пунктов этого документа — участие в углеродно-негативных проектах. Например, корейцы сотрудничают с нидерландской некоммерческой фирмой The Ocean Cleanup, занятой очисткой океанов от пластика, и уже активно используют выловленный мусор в своих автомобилях.

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Недавно The Ocean Cleanup установила новый рекорд — доставила в канадскую Викторию 55 тонн пластика с Большого тихоокеанского мусорного пятна, площадь которого в три раза превышает площадь Франции. Часть этого пластика будет использована в моделях Kia. Все процессы давно отработаны, и полученные из мусора детали можно найти даже на флагманском кроссовере EV9. Напольное покрытие для него целиком сделано из старых рыболовных сетей. А общий вес компонентов, созданных с использованием растительного сырья или вторичного пластика, достигает 34 килограммов.