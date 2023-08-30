Рекордный улов океанского пластика пустят на детали для Kia
Партнер Kia, нидерландская The Ocean Cleanup, выловил из океана рекордное количество пластика. С помощью фирменной системы очистки воды компании удалось зараз доставить на переработку 55 тонн мусора. Часть пластика найдет применение в автомобилях Kia. Корейцы уже используют его для изготовления обивки, напольных ковриков и других элементов салона.
В 2021 году компания Kia представила новый план развития, который поможет ей за несколько десятков лет превратиться в «поставщика экологических мобильных решений», а заодно достигнуть углеродной нейтральности. Один из пунктов этого документа — участие в углеродно-негативных проектах. Например, корейцы сотрудничают с нидерландской некоммерческой фирмой The Ocean Cleanup, занятой очисткой океанов от пластика, и уже активно используют выловленный мусор в своих автомобилях.
Недавно The Ocean Cleanup установила новый рекорд — доставила в канадскую Викторию 55 тонн пластика с Большого тихоокеанского мусорного пятна, площадь которого в три раза превышает площадь Франции. Часть этого пластика будет использована в моделях Kia. Все процессы давно отработаны, и полученные из мусора детали можно найти даже на флагманском кроссовере EV9. Напольное покрытие для него целиком сделано из старых рыболовных сетей. А общий вес компонентов, созданных с использованием растительного сырья или вторичного пластика, достигает 34 килограммов.
Сейчас в производство внедрено уже более трех десяток подобных решений. Так, обивку и коврики Kia делает из PET-бутылок, а кузова красит красками на водной основе, в составе которых нет изомеров бензола, толуола и ксилола — веществ, вредных для человека. К 2030 году объем использования вторичного пластика должен превысить 20 процентов, а к 2045-му Kia собирается причислить себя к числу углерод-нейтральный компаний. Немалую роль в достижении этого сыграет партнерство с The Ocean Cleanup, а также присоединение к глобальной инициативе Blue Carbon, цель которой — восстановление и сохранение прибрежных зон и океанических экосистем.