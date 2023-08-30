"Соллерс" найдет нового партнера для работы на площадке Isuzu в Ульяновске

Компания "Соллерс" не планирует консервацию площадки японской Isuzu в Ульяновске. Вместо АО "Исузу Рус" у российского автохолдинга будет новый партнёр.

"На базе активов АО "Исузу Рус" в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнёром", - говорится в консолидированной отчётности компании по МСФО за первое полугодие 2023 года.

Ранее "РГ" рассказывала о переносе производства грузовиков Sollers Argo из Елабуги, Татарстан, в Ульяновск. Теперь модель собирается на территории Ульяновского завода. Также стало известно, что УАЗ (входит в группу "Соллерс")в ближайшее время разработает рестайлинг внедорожника "Патриот".