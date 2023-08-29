На бывшем заводе Isuzu в России решили производить грузовики

Российская компания «Соллерс» решила начать производство грузовиков на бывшем заводе японской Isuzu . Об этом говорится в консолидированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2023 года.

В отчете не говорится, какой из автопроизводителей будет участвовать в проекте в качестве партнера.

Японский автоконцерн Isuzu ушел из России в июле этого года, передал акции своего российского дочернего предприятия компании «Соллерс». В число переданных активов вошел завод, на котором работают около 200 человек. Производство на нем приостановили в марте 2022 года из-за проблем с поставкой деталей. Причиной ухода автоконцерна из России называлось отсутствие перспектив на его возобновление.