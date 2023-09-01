Японские санкции подкосили авторынок Владивостока

По информации автомобильного портала Drom.ru, количество объявлений о продаже автомобией из Японии на автомобильном рынке Владивостока снизилось на 33%, следует из августовского отчета. Аналитики связывают это с резким ростом спроса на подержаные машины из Японии.

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Первой причиной роста спроса стала новость о возрастании утилизационного сбора, ну а добила рынок новость о запрете импорта определенных категорий автомобилей с 9 августа. Популярные и относительно доступные иномарки были быстро раскуплены, а в некоторых случаях продавцы сами снимали объявления - они ждут подорожания.

Напомним, с 9 августа Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридов. Под запретом отныне, например, и «Приус» - популярный по всей стране.

Основной удар придётся на россиян со средним достатком, которые планировали покупку японского масс-маркета. Пресса страны предрекает коллапс Владивостоку, однако местные автодилеры обратили внимание на Китай.