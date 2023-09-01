Электронная очередь для грузовиков заработала на трех КПП через госграницу РФ

Система электронной очереди для грузовых автомобилей заработала c 1 сентября в трех пунктах пропуска через госграницу РФ: «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что таким образом грузоперевозчики смогут зарезервировать дату и время подъезда к указанным пунктам пропуска.

Как уточняли в Минтрансе РФ, система позволит обеспечить порядок и контроль при формировании очередности проезда грузовиков к пунктам пропуска, распределять нагрузку на них, сделать время прохождения границы прогнозируемым, сократить время ожидания (не нужно будет стоять в очереди по несколько часов) и снизить издержки перевозчиков.

До этого правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию.