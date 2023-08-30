Nissan Kicks 2025 замечен на тестах

Nissan собирается представить свой самый маленький североамериканский кроссовер. Нынешний Kicks, построенный в Мексике, поступил в продажу летом 2018 года, поэтому неудивительно, что фотошпионы засняли тестирование обновленной версии перед показом в 2024 году.

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Фотошпионы предоложили, что это может быть следующий Juke, имя, которое в США заменили на Kicks. Но более сдержанный стиль этого прототипа кроссовера, а также тот факт, что Juke поступил в производство только в конце 2019 года и получил обновление в прошлом году, позволяют предположить, что на этих фотографиях под камуфляжем скрывается не тот автомобиль.

Передняя часть кажется более точеной, чтобы придать ощущение силы и сделать Kicks более крупным автомобилем. Есть даже то, что выглядит консервативной горизонтальной решеткой в стиле VW, а не ужасным U-образным чудовищем на существующем автомобиле, и хотя линия талии над задней аркой все еще заметно выражена, она менее драматична, чем мы привыкли.

Nissan сохранит свою раздвоенную заднюю стойку. Форма контура заднего люка выглядит более интересной, чем у субкомпактного кроссовера. Нынешний US Kicks оснащен 1,6-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем. Пока неизвестно, будет ли тот же двигатель в моторной линейке, или же он будет использовать меньший двигатель с турбонаддувом или гибридную технологию.

Производство нового автомобиля планировалось начать в декабре этого года. Но Automotive News недавно сообщило, что дату перенесли на июнь 2024 года из-за сочетания краш-тестов автомобиля и кражи инструментов у поставщика в Мексике. Kicks Mk2 появится у американских дилеров через год как автомобиль 2025 года.