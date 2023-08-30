Toyota анонсировала премьеру нового премиум-внедорожника

Компания Toyota разослала приглашение на онлайн-презентацию новой модели. Что это за автомобиль, не сказали, но совершенно точно можно говорить о том, что это будет Century SUV.

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К приглашению прилагалось изображение, на котором присутствует часть фонаря, видны линия кузова, крышка багажника, задняя стойка, накладка на боковой части. Судя по дизайну этих элементов, это будет большой кроссовер, а если сопоставить их с авто на "шпионских" фото, то "Тойота" готовит презентацию кроссовера, который условно пока именуется Century SUV.

Предполагается, что в основе Century SUV лежит Grand Highlander, поэтому по длине от новинки можно ожидать более пяти метров в длину и не менее трёх метров по межступичному расстоянию. Двигатель, скорее всего, будет V6 объёмом 3,5 литра, ожидается появление и гибридной трансмиссии.