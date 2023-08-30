В КНР снизился рейтинг удовлетворенности владельцев авто на новых источниках энергии

Количество транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае продолжает расти. Но рейтинги удовлетворенности клиентов упали в 2023 году. Это свидетельствует о том, что автопроизводителям предстоит много работы. Китайское подразделение JD Power опубликовало результаты этого года: Zeekr возглавил рейтинг местных автопроизводителей, а Mercedes-Benz занял первое место среди международных компаний, опередив Tesla.

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В исследовании оценивается опыт покупателей NEV в период от 2 до 12 месяцев владения. Опыт разделен на три этапа – покупка, использование и послепродажное обслуживание – которые подразделяются на более мелкие категории. В этом году исследование было основано на ответах 5059 владельцев из 81 крупного города Китая, которые купили NEV 49 различных брендов.

Mercedes-Benz является международным брендом с самым высоким рейтингом в Китае, когда речь идет об удовлетворенности владельцев NEV.

Средний рейтинг общей удовлетворенности клиентов составляет 770 из 1000, что на 26 пунктов ниже, чем в прошлом году. Это снижение объясняется тем, что покупатели возлагают большие надежды на автомобили.