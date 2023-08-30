В КНР снизился рейтинг удовлетворенности владельцев авто на новых источниках энергии

Рейтинг удовлетворенности автовладельцев NEV в Китае упал в 2023 году из-за высоких ожиданий
Количество транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае продолжает расти. Но рейтинги удовлетворенности клиентов упали в 2023 году. Это свидетельствует о том, что автопроизводителям предстоит много работы. Китайское подразделение JD Power опубликовало результаты этого года: Zeekr возглавил рейтинг местных автопроизводителей, а Mercedes-Benz занял первое место среди международных компаний, опередив Tesla.
В исследовании оценивается опыт покупателей NEV в период от 2 до 12 месяцев владения. Опыт разделен на три этапа – покупка, использование и послепродажное обслуживание – которые подразделяются на более мелкие категории. В этом году исследование было основано на ответах 5059 владельцев из 81 крупного города Китая, которые купили NEV 49 различных брендов.
Mercedes-Benz является международным брендом с самым высоким рейтингом в Китае, когда речь идет об удовлетворенности владельцев NEV.
Средний рейтинг общей удовлетворенности клиентов составляет 770 из 1000, что на 26 пунктов ниже, чем в прошлом году. Это снижение объясняется тем, что покупатели возлагают большие надежды на автомобили.
Среди отечественных брендов наивысший рейтинг имеет Zeekr компании Geely (792 балла), за ним следуют Deepal (791) и NIO (789). С другой стороны, в тройку международных автопроизводителей с самым высоким рейтингом вошли Mercedes-Benz (794 балла), Tesla (788 баллов) и BMW (778 баллов). Меньшее количество международных брендов набрало больше баллов, чем их отечественные конкуренты: в среднем 779 баллов (-27) по сравнению с 768 баллами (-23), хотя оба показателя были ниже в годовом исчислении.