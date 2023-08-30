Компания Huyndai представила новый дизайн колес
Южнокорейский автопроизводитель представил новый дизайн колес, в котором металлические спицы и ступица сочетаются с ободом из углеродного волокна. Первым серийным автомобилем, получившим подобный комплект колес, станет Ioniq 5 N.
Говорят, что такая конструкция позволяет снизить вес колеса на 40-50 процентов, одновременно повышая долговечность и жесткость. Благодаря снижению веса электромобили смогут больше ездить на одной зарядке.
Компания Dymag, стоящая за проектом, считает, что гибридный подход к производству колес предпочтительнее, чем попытки производить автомобильные колеса полностью из углеродного волокна. Сочетание металлических спиц с дисками CPF помогает оптимизировать производство и сделать конечный продукт совместимым со всеми типами транспортных средств.