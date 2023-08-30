В России появилась роскошная копия пикапа Nissan Navara

Пикап Dongfeng Rich 7 появился в РФ. Сколько стоит роскошная копия Nissan Navara
Один из дилеров привез в Россию пикап Dongfeng Rich 7. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 4 990 000 рублей.
Под капотом у машины турбодизель 2,3 литра, который выдает 166 лошадиных сил и 420 Нм. Коробка передач - 7-скоростной "автомат". Привод - жестко подключаемый полный.
Внутри - дорогой фактурный пластик, присутствует множество мягких элементов, сидения обтянуты кожей. На передней панели - большой экран медиасистемы, которая имеет доступ в интернет, дистанционное подключение со смартфона и голосовое управление.
Среди оснащения выставленного на продажу пикапа можно выделить салон из искусственной кожи с ромбовидной прострочкой, руль, который обшит натуральной кожей, подогрев сидений, различные системы безопасности, камеру с панорамой 360 градусов, адаптивный круиз-контроль, люк, датчик давления в шинах.
Пикап Dongfeng Rich 7 является полным клоном Nissan Navara и выпускается с ним в Китае на одном конвейере.