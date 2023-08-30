В Госдуме предложили создать отечественную систему сертификации моторных масел

Зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев выступил с инициативой по созданию в России отечественной системы сертификации моторных масел по аналогии с международными АРI, АСЕА, ILSAC. Об этом пишут «Известия».

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По мнению парламентария, создание такой сертификации «абсолютно необходимо» на фоне санкций и отзыва у российских производителей зарубежных допусков и сертификатов.

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«Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя», - говорится в письме Юрия Григорьева к председателю правительства Михаилу Мишустину от 16 августа.

Автор инициативы отметил, что российская сертификация моторных масел может быть создана на подобие международных API (Американский институт нефти), АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей), ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел).

API, ACEA и ILSAC являются международными классификациями качества, разработанными крупными экспертными организациями. Однако на фоне антироссийских санкций выдача одобрений на готовые продукты производителей России этими структурами была приостановлена, говорится в статье.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты отметили, что создание отечественной сертификации помогло бы и производителям, и потребителям, так как позволит разделить современные масла и устаревшие по разным категориям, и станет проще отлеживать качество продукции и выбирать необходимый товар.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, отечественная сертификация масел также будет соответствовать техническому регулированию и стандартам в стране — от вида сырья и используемого при производстве оборудования до условий применения и хранения, а также поможет в продвижении российской продукции в мире, что положительно скажется на объемах экспорта.

При этом в Росстандарте считают, что для информирования покупателей о качестве масел достаточно уже существующих стандартов. В частности, все моторные масла, выпускаемые в обращение на территории России, подпадают под действие технического регламента Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».