В России могут измениться правила продажи автомобилей

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением обязать продавцов автомобилей извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в адрес главы МВД Владимира Колокольцева .

«Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВД РФ изменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. В нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО», — говорится в обращении.

В НАС напомнили, что, согласно существующим правилам, у нового покупателя есть 10 дней на регистрацию автомобиля. Недобросовестные участники сделки пользуются этим и делают несколько договоров с разными датами, а затем перепродают машину, не ставя ее на учет и не платя налоги. В результате штрафы ГИБДД и налоги приходят на предыдущего собственника, а если на машине совершено правонарушение, то найти виновника невозможно.