Компания из Турции начала производить в России детали шасси для Lada
Компания «Джошкуноз Алабуга» (входит в турецкую Coskunoz) начала серийный выпуск деталей шасси для Lada в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности (ФРП).
Производство разместили в особой экономической зоне «Алабуга». Общие инвестиции в проект превысили миллиард рублей, 500 миллионов предоставил ФРП в виде льготного займа.
«Джошкуноз Алабуга» выпускает цельноштампованные и составные металлические детали шасси (подвески и мостов) для Lada, позже планируется производить детали и для других российских и иностранных марок, локализованных в РФ.
В июле 2023 года предприятие отправило первую партию деталей подвески для Lada Vesta, в ближайшее время начнется производство деталей для Lada Granta.
В год предприятие будет выпускать 14 миллионов деталей.
Ранее «Джошкуноз Алабуга» стала крупнейшим региональным поставщиком для российского бренда Aurus. Турецкая компания также сотрудничала с Ford Sollers, Mercedes-Benz, КамАЗом, «ПСМА Рус».