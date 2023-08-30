Компания из Турции начала производить в России детали шасси для Lada

Компания «Джошкуноз Алабуга» (входит в турецкую Coskunoz) начала серийный выпуск деталей шасси для Lada в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности (ФРП).

Производство разместили в особой экономической зоне «Алабуга». Общие инвестиции в проект превысили миллиард рублей, 500 миллионов предоставил ФРП в виде льготного займа.

«Джошкуноз Алабуга» выпускает цельноштампованные и составные металлические детали шасси (подвески и мостов) для Lada, позже планируется производить детали и для других российских и иностранных марок, локализованных в РФ.

В июле 2023 года предприятие отправило первую партию деталей подвески для Lada Vesta, в ближайшее время начнется производство деталей для Lada Granta.

В год предприятие будет выпускать 14 миллионов деталей.