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Bentley отзовет внедорожники Bentayga из-за риска пожара

Автопроизводитель Bentley объявил о начале отзывной кампании в США. Об этом сообщает carscoops.com. Компания планирует отозвать для ремонта около 3,5 тыс. автомобилей Bentayga.

Bentley отзывает внедорожники Bentayga
© Bentley

Поводом для отзывной кампании стали обращения клиентов, которые жаловались на запах бензина в салоне Bentley Bentayga. В результате проведенного расследования выяснилось, что в верхней части топливного бака некоторых экземпляров модели Bentayga происходила утечка бензина. Это было связано с перепадами температур и использованием некачественного бензина.

Отзывная кампания затронет автомобили, выпущенные в период с марта 2016 по июнь 2023 года. Дилеры оповестят владельцев о необходимости приехать в сервис для ремонта.

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