Bentley отзывает внедорожники Bentayga

Автопроизводитель Bentley объявил о начале отзывной кампании в США. Об этом сообщает carscoops.com. Компания планирует отозвать для ремонта около 3,5 тыс. автомобилей Bentayga.

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Поводом для отзывной кампании стали обращения клиентов, которые жаловались на запах бензина в салоне Bentley Bentayga. В результате проведенного расследования выяснилось, что в верхней части топливного бака некоторых экземпляров модели Bentayga происходила утечка бензина. Это было связано с перепадами температур и использованием некачественного бензина.