Компания Bentley, производящая люксовые автомобили Bentayga, намерена отозвать 3527 машин из-за риска утечки топлива и возгорания. Об этом сообщает Carscoops.

По данным издания, еще в 2021 году клиенты начали жаловаться на запах бензина в салоне Bentayga. В результате проведенного автопроизводителем расследования выяснилось, что утечка топлива происходит в верхней части бензобака.

Однако на то, чтобы понять, с чем именно это может быть связано, у Bentley ушло почти полтора года. В итоге эксперты компании пришли к выводу, что роторы топливного насоса может заклинивать при высокой температуре воздуха в сочетании с не очень качественным бензином.

«Электрические разъемы модуля подачи топлива в бензобаке начинают перегреваться. Это может привести к расплавлению материала фланца, что, в свою очередь, приведет к утечке в верхней части резервуара», - отмечает издание.

Компания приняла решение изменить конструкцию фланцев, и в новых автомобилях проблема с перегревом устранена. Однако потенциальные риски могут возникнуть у 3527 автомобилей Bentayga, выпущенных в период с марта 2016 по июнь 2023 года и принадлежащих к моделям 2017–2023 годов. Их решено отозвать для замены деталей.