В США назревает конфликт между чиновниками и автопроизводителями
В США назревает конфликт между чиновниками и автопроизводителями, поскольку новые природоохранные нормы грозят крупными штрафами.
NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах, США) подготовило 696-страничный документ, в котором предлагает ужесточить действующие стандарты топливной эффективности. Согласно ему, пикапы и фургоны с массой 3 855–6 350 кг должны будут ежегодно становиться на 10 % более экономичными. В случае принятия новое постановление может вступить в законную силу с 2030 года.
Новое положение касается таких популярных грузовиков, как Ford F-150, Ram 1500, GMC Sierra и Chevrolet Silverado. В ответ на опасения, высказанные General Motors, чиновники назвали их «чистыми спекуляциями». Предлагаемый закон более мягок к легким легковым автомобилям, требуя, чтобы они становились на 2% более эффективными каждый год, начиная с 2027 года.