В США назревает конфликт между чиновниками и автопроизводителями, поскольку новые природоохранные нормы грозят крупными штрафами.

NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах, США) подготовило 696-страничный документ, в котором предлагает ужесточить действующие стандарты топливной эффективности. Согласно ему, пикапы и фургоны с массой 3 855–6 350 кг должны будут ежегодно становиться на 10 % более экономичными. В случае принятия новое постановление может вступить в законную силу с 2030 года.