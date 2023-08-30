Исследование: деградация батарей Tesla не зависит от мощности зарядки

Скорость, с которой деградируют батареи Tesla, не зависит от типа используемой зарядки. Об этом сообщило издание InsideEVs со ссылкой на результаты исследования компании Recurrent Auto, которая проанализировала большой объем данных о зарядке электромобилей этой марки.

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Выяснилось, что восполнение запаса энергии с помощью «быстрых» и «медленных» терминалов практически одинаково влияет на то, как со временем постепенно уменьшается максимальная дальность пробега.

Анализ затронул более 12,5 тыс. электрокаров Tesla, которые эксплуатируются в США. Они были разбиты на две группы. Первая включает в себя автомобили, которые как минимум 90% времени заряжаются на скоростных терминалах постоянного тока, вторая – машины, которые подключаются к сетям переменного тока (такие станции имеют мощность не более 22 киловатт, процесс растягивается на несколько часов).

Согласно результатам анализа данных с 4400 экземпляров кроссовера Tesla Model Y, после 1000 дней преимущественно быстрой зарядки запас хода сократился даже чуть меньше, чем на автомобилях, которые лишь время от времени подключались к скоростным терминалам.