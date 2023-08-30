За 7 месяцев россияне взяли автокредитов на рекордные 628,9 млрд рублей

С января по июль текущего года в России было выдано автокредитов на рекордную сумму. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам первых семи месяцев общая сумма автокредитов в РФ достигла 628,9 млрд рублей, что на 71,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем-июлем 2021 года их объем в текущем году вырос на 0,03%. Результат по итогам семи месяцев 2023 года стал рекордным за всю историю наблюдений, рассказали в НБКИ.

Наибольший объем выданных автокредитов зафиксирован в Москве (56,0 млрд рублей), Московской области (44,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (38,2 млрд рублей), Республике Татарстан (28,7 млрд рублей) и Краснодарском крае (28,7 млрд рублей). Самая серьезная динамика роста объемов выданных автокредитов отмечена в Татарстане (+100,6%) и Башкортостане (+97,7%), Челябинской (+90%) и Тюменской (+87,6%) области, а также в Пермском крае (+87,5%)