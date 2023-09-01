GAC презентовала новый флагманский кроссовер Trumpchi ES9

Но прошедшем автомобильном салоне в Чэнду в Китае, китайский производитель легковых автомобилей GAC представил новый кроссовер Trumpchi ES9. Новый флагман компании стал завершающей нотой ранее представленных автомобилей линейки 2023 модельного года.

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GAC Trumpchi ES9 сочетает в себе самые последние разработки китайского бренда, предлагая автолюбителям комфорт, передовые технологии и впечатляющий дизайн кроссовера.

Кроссовер GAC Trumpchi ES9 получил массивную решетку радиатора, передняя головная оптика выполнена в виде Т-образного стиля, это придает флагману брутальности. Задняя часть GAC Trumpchi ES9 имеет сходства с уже выпускаемой моделью GS8, которые прослеживаются в вертикальных фарах и прямоугольной части багажника.

GAC

Если говорить про техническое оснащение, то GAC Trumpchi ES9 будет комплектоваться гибридной силовой установкой, которая работает на основе 2,0-литрового бензинового турбомотора. Более подробной информации об оснащении силовыми агрегатами GAC Trumpchi ES9 на данный момент не предоставил.

По словам производителя, флагман GAC Trumpchi ES9 выпущен для целеустремленных людей, которые привыкли к комфорту и изяществу. Представленный на автосалоне кроссовер отвечает данным требованиям и нацелен в первую очередь на представительский класс. При этом стоимость новинки пока не разглашается и будет известна только после того, как автомобили поступят в продажу.