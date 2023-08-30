В Китае нашли не освоенную нишу автомобильного рынка

Китайский рынок насыщен, конкуренция там жесткая, и автомобили стали выглядеть однотипно. Рынок минивэнов среднего и премиум класса активно развивается, а вот в «бюджетной» нише автомобилей не хватает, рассказал директор по продукции Great Wall Motor Wey Ли Ванпэн.

Старение населения, изменение количества членов среднестатистической семьи увеличило спрос на место в транспортном средстве, пояснил он.

Недорогие MPV (до 27 тыс. долларов) станут тем направлением, в котором будет двигаться все больше и больше людей.

Компания представила Wey Gaoshan - автомобиль длиной чуть более 5 м и полным приводом. При этом в нем достаточно места и комфорта, но в то же время его легко парковать начинающим водителям.

Габариты 7-местного минивэна (мм) 5045/1960/1900 мм при колесной базе 3085 мм.

За рулем

За рулем

За рулем

Автомобиль оснащен 1,5-литровым ДВС на 156 л.с. и батареей емкостью 37,96 кВтч, обеспечивающей пробег в 150 км в электрическом режиме. Суммарный запас хода автомобиля составляет 1000 км.