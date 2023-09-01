Названы автобренды, которые повысили цены в России в августе

В августе 2023 года свои российские прайс-листы переписали сразу 14 автопроизводителей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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В частности, «Москвич» поднял цены уже с 1 августа. Кроссовер «Москвич 3» подорожал на 228 тыс. рублей, а электрический «Москвич 3е» – на 392 тыс. рублей.

Подорожали все модели FAW: cначала лифтбек Bestune B70, а затем кроссоверы Bestune T55 и Bestune T99, стоимость которых выросла на 49-50 тыс. рублей.

Модели Geely также подорожали в августе. В начале августа Tugella лишилась скидки в 100 тыс. рублей, а Coolray, Atlas Pro и Monjaro столкнулись с повышением цен на 30-120 тыс. рублей. Затем сокращение «специальной выгоды» дошло и до Coolray с Atlas Pro, которые из-за этого подорожали еще на 50-60 тыс. рублей.

Седан Kaiyi E5 подорожал на 80-83,1 тыс. рублей, а модель BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и внедорожник BAIC BJ40 – на 1100-152 100 рублей.

Great Wall Poer KingKong вырос в цене на 400 тыс. рублей или 13,3-14,3%.

Также подорожали все модели Chery и Omoda. У первой прибавка составила 60 тыс. рублей, а у второй - 40-60 тыс. рублей в зависимости от модели.