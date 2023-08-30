Довоенный Rolls-Royce превратили в электромобиль

Англичане перевели на электротягу Rolls-Royce Phantom II образца 1929 года. Конверсию провела фирма Electrogenic. Автомобиль получил батарею емкостью 93 киловатт-часа, 204-сильный электромотор, переключатель режимов движения и современную аудиосистему. При этом на «Роллс-Ройсе» сохранился тросовый привод тормозом и централизованная система смазки шасси Bijur.

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Конверсия классических моделей в электрокары — главный тренд отрасли. Подобные услуги предлагают десятки фирм, но по-настоящему известных среди них мало. Чаще всего в новостном потоке встречаются Lunaz, Everrati и Electrogenic. Последняя недавно завершила самый сложный проект по электрификации классического автомобиля. Им стал 1929 Rolls-Royce Phantom II с кузовом HJ Mulliner & Co.

Electrogenic

Своими преимуществами Electrogenic считает проприетарные технологии и полную обратимость конверсии. Иными словами, владелец «Фантома» в любой может вернуть и штатную «шестерку» 7.7 (122 л.с.), и четырехступенчатую «механику». Но до этого момента машину будет приводить в движение 204-сильный электромотор (310 Нм), подключенный к колесам через одноступенчатый редуктор и питающийся от батареи емкостью 93 киловатт-часа.

Electrogenic

Оптимальная установка аккумулятора — залог успеха всего проекта. Для этого в Electrogenic полностью оцифровали автомобиль и уже на компьютере подогнали компоновочную схему под форму шасси и кузова. Модули расположили на месте двигателя и коробки передач, а в реставрационной мастерской Auto Historica для блока изготовили искусный металлический кожух. В компании обещают, что на одной зарядке электрокар проедет около 240 километров.

Electrogenic