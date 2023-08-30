Отмечается, что дорожные испытания проходят в одной из европейских стран и находятся на финальной стадии. Внешне новинка будет похожа на машину нынешнего поколения. Однако у модели, серийное производство которой начнется в 2024 году, будет более просторный трехрядный салон.