Dongfeng анонсировал выход шестиместного вседорожника
Компания Dongfeng опубликовала фотографии новой модели - шестиместного кроссовера, известного под индексом S59. Новинку выпустят под новым брендом - eπ.
Пока никакой информации о технических параметрах будущей новинки нет. Оценить габариты можно лишь на глаз. И первое, что бросается в глаза, - большая колёсная база - не менее трёх метров, и задние двери внушительных размеров, которые позволят обеспечить комфортную посадку на третий ряд.
S59 построен на архитектуре Dongfeng Quantum - она предполагает оснащение как чисто электрической трансмиссией, так и гибридом последовательного типа, когда ДВС используется лишь в качестве удлинителя хода.
Выход S59 на рынок запланирован на первую половину следующего года.
Компания Dongfeng расширяет присутствие на российском рынке: она планирует локализовать выпуск комплектующих для АвтоВАЗа и АО "Кама", а также привезти самые новые модели, в числе которых "страшный сон "Хаммера".