Dongfeng анонсировал выход шестиместного вседорожника

Компания Dongfeng опубликовала фотографии новой модели - шестиместного кроссовера, известного под индексом S59. Новинку выпустят под новым брендом - eπ.

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Пока никакой информации о технических параметрах будущей новинки нет. Оценить габариты можно лишь на глаз. И первое, что бросается в глаза, - большая колёсная база - не менее трёх метров, и задние двери внушительных размеров, которые позволят обеспечить комфортную посадку на третий ряд.

S59 построен на архитектуре Dongfeng Quantum - она предполагает оснащение как чисто электрической трансмиссией, так и гибридом последовательного типа, когда ДВС используется лишь в качестве удлинителя хода.

Выход S59 на рынок запланирован на первую половину следующего года.

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