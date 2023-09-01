Водителям такси установят нормы труда и отдыха

Самозанятых допустят до работы таксистами, им установят требования по времени труда и отдыха. В среднем больше 10 часов находиться за рулем в сутки им будет запрещено. Появится ответственность агрегаторов такси. Им запретят предоставлять водителей, которые не входят в реестр таксистов, а также придется отвечать перед пассажирами за аварии. Однако конкретной ответственности пока не установлено. С 1 сентября вступает в силу долгожданный закон о такси.

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Как пояснил "РГ" руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, ключевой вопрос, который решается законом, - создание федеральной государственной системы легкового такси, то есть федерального реестра этого вида транспорта. Она позволяет предоставить субъектам Федерации возможность вести три региональных реестра, что позволит обеспечить общую статистическую информацию о количестве перевозчиков, о службах заказа такси и о количестве автомобилей, задействованных в этом бизнесе.

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С 1 сентября будет перенесено в федеральный реестр 25 тысяч юрлиц, 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и порядка 600 тысяч легковых автомобилей. Почему так много машин? Как пояснил Швагерус, за последние два месяца сильно вырос объем получения разрешений на деятельность такси по старому законодательству. Только в Санкт-Петербурге на 40% увеличилось количество легально зарегистрированных такси. Как отметил эксперт, девять регионов будут вести учет и контроль в своих уже созданных информационных системах. Это в том числе Москва, Московская область, Краснодар и даже Байконур. Но есть одна проблема. Менее половины регионов успели принять до 1 сентября соответствующие законы по регулированию деятельности такси, а подзаконные акты не принял пока ни один регион. Для потребителя услуг такси по этой причине с 1 сентября ничего не поменяется. Требования к водителю и автомобилям такси не заработают, поскольку региональные требования не установлены.

Вступают в силу и требования к труду и отдыху таксиста. Но и тут есть проблема. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей они и так действовали, поскольку установлены Правилами дорожного движения. А для самозанятых, которые только с 1 сентября получат право регистрироваться в качестве такси, они заработают только после того, как эти граждане получат разрешение и будут внесены в соответствующие реестры.