В каких российских городах самое дорогое обслуживание автомобилей
Подсчитано, в каких городах России самое дорогое обслуживание машин. По данным сети автосервисов Fit Service, которая изучила 320 тысяч заказов в первой половине нынешнего года, наиболее высокая средняя стоимость обслуживания среди городов-миллионников — в Москве и Краснодаре. В среднем столичные автомобилисты за январь-июнь тратили в местных автосервисах по 11 203 рубля, а краснодарские — по 10 362 рубля.
На третьем месте по стоимости обслуживания оказался Санкт-Петербург, где средний чек в первом полугодии 2023 года составил 10 233 рубля. За ним следует Казань, а замыкает первую пятерку Пермь.
Что касается роста цен, то наиболее заметно сервис подорожал в Казани: там стоимости выросла сразу на 51 процент по сравнению с первой половиной 2022 года. В Перми зафиксировано подорожание на 43 процента, а в Нижнем Новгороде — на 35 процентов, хотя последний не попал в пятерку городов с самым дорогим обслуживанием.
Стабильна цена во Владивостоке: она выросла только на три процента. Кроме этого, в дальневосточном городе самое дешевое обслуживание в России со средней ценой 6206 рублей. В Москве чек вырос за год на 28 процентов, в Санкт-Петербурге — на 26.
Дороговизна содержания автомобиля в Москве и Петербурге объясняется большим количеством иномарок и частыми поездками, а в Краснодаре — обилием туристов на машинах. Рост цены в Казани и Перми же обусловлен тем, что туда часто приезжают ремонтировать Lada, стоимость запчастей для которых за год резко увеличилась.
Большинству российских автовладельцев приходится экономить на обслуживании, отметили аналитики ранее. Слишком дорогие запчасти вынуждают их чаще обращаться к «гаражным» мастерским, чем к крупным сетям СТО, и покупать детали самостоятельно. За последние три года сервисы потеряли семь процентов клиентов.