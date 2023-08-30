В каких российских городах самое дорогое обслуживание автомобилей

Подсчитано, в каких городах России самое дорогое обслуживание машин. По данным сети автосервисов Fit Service, которая изучила 320 тысяч заказов в первой половине нынешнего года, наиболее высокая средняя стоимость обслуживания среди городов-миллионников — в Москве и Краснодаре. В среднем столичные автомобилисты за январь-июнь тратили в местных автосервисах по 11 203 рубля, а краснодарские — по 10 362 рубля.

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На третьем месте по стоимости обслуживания оказался Санкт-Петербург, где средний чек в первом полугодии 2023 года составил 10 233 рубля. За ним следует Казань, а замыкает первую пятерку Пермь.

Что касается роста цен, то наиболее заметно сервис подорожал в Казани: там стоимости выросла сразу на 51 процент по сравнению с первой половиной 2022 года. В Перми зафиксировано подорожание на 43 процента, а в Нижнем Новгороде — на 35 процентов, хотя последний не попал в пятерку городов с самым дорогим обслуживанием.

Стабильна цена во Владивостоке: она выросла только на три процента. Кроме этого, в дальневосточном городе самое дешевое обслуживание в России со средней ценой 6206 рублей. В Москве чек вырос за год на 28 процентов, в Санкт-Петербурге — на 26.

Дороговизна содержания автомобиля в Москве и Петербурге объясняется большим количеством иномарок и частыми поездками, а в Краснодаре — обилием туристов на машинах. Рост цены в Казани и Перми же обусловлен тем, что туда часто приезжают ремонтировать Lada, стоимость запчастей для которых за год резко увеличилась.