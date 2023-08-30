Denza выпустит до конца 2024 года восемь новых моделей

Китайский автопроизводитель Denza до конца 2024 года представит на рынке восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Отмечается, что в середине 2024 года на рынке Китая появятся седан, который составит конкуренцию BMW 5-series, фастбэк, похожий на Porsche Panamera, а также представительский лимузин размером и с оснащением как у Mercedes-Benz S-class.