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Denza выпустить до конца 2024 года 8 новых моделей автомобилей

Китайский автопроизводитель Denza до конца 2024 года представит на рынке восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Denza выпустит до конца 2024 года восемь новых моделей
© DENZA

Отмечается, что в середине 2024 года на рынке Китая появятся седан, который составит конкуренцию BMW 5-series, фастбэк, похожий на Porsche Panamera, а также представительский лимузин размером и с оснащением как у Mercedes-Benz S-class.

Также в 2024 году Denza начнет выпускать три среднеразмерных кроссовера и два минивэна.

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