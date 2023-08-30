BYD прислушался к клиентам и изменит слоган

Как сообщает издание SPEEDME.RU, BYD должен ответить на ранние отзывы клиентов из Европы. Так, компания откажется от своего спорного слогана «Построй свою мечту», который наносится на многие их автомобили.

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Большинству владельцев машин не нравится длинная надпись на их задней части. По этой причине Тим Брайант, менеджер по работе с клиентами BYD в Европе, что совсем скоро бренд представит новую минималистичную эмблему.

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