BYD прислушался к клиентам и изменит слоган

BYD откажется от своего легендарного слогана
Как сообщает издание SPEEDME.RU, BYD должен ответить на ранние отзывы клиентов из Европы. Так, компания откажется от своего спорного слогана «Построй свою мечту», который наносится на многие их автомобили.
Большинству владельцев машин не нравится длинная надпись на их задней части. По этой причине Тим Брайант, менеджер по работе с клиентами BYD в Европе, что совсем скоро бренд представит новую минималистичную эмблему.
BYD
Однако же длинный слоган пока еще будет красоваться на базовой модели BYD, Dolphin. На данном авто слоган штампуется на задней двери, поэтому его удаление обошлось бы в круглую сумму.