В России запустили продажи гибридных Toyota Sequoia за 8.35 млн рублей

В Россию привезли новые гибридные автомобили марки Toyota. Модель Sequoia оценивается в 8 350 000 рублей.

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Ранее Toyota Sequoia уже встречался на автомобильном рынке России. Машины привозили из США в небольшом количестве. Оценивалась модель дороже - от 15 000 000 рублей.

Автомобили, которые привозятся в Россию сейчас, поставляются из ОАЭ. Оцениваются внедорожники в 8 350 000 рублей. Одним из конкурентов данной модели в РФ считается Land Cruiser 300, который уступает сразу по нескольким параметрам - он компактный и менее производительный. Несмотря на это, его стоимость в России начинается от 10 500 000 рублей.

Машины, импортированные из ОАЭ, ввозились через Китай. Такой способ логистики не отразился на финальной стоимости транспортных средств. Сообщается, что для модели Toyota Sequoia 2023 года используется гибридная трансмиссия i-Force Max. В основе лежит турбированный двигатель на 3.4 литра V6. Общая производительность ДВС и электромотора составляет 437 л.с. В паре работает семиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Длина кузова составляет 528.6 см, а колесная база - 309.9 см. Все автомобили, которые ввезены на рынок России, представлены в богатой комплектации. В салоне предусматривается головное устройство и комплект систем безопасности. В крыше установлен люк. Нет информации о пробеге автомобилей, привезенных в дилерские центры.

Недавно японскую модель Sequoia признали одной из самых надежных в своем классе. Данный статус был присвоен именно гибридной модификации автомобиля.